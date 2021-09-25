Звезда кино Екатерина Гулякова попала на квартирных мошенников после развода

Как пишет Politeka.net, 41-летняя актриса и телеведущая Екатерина Гулякова, которая стала широко известна после роли в сериале "Сердцу не прикажешь", рассказала, как стала жертвой мошенников.

Об этом актриса рассказала в своем Instagram, передает "РБК-Украина". Дело в том, что после развода Гулякова, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Топтун", премьера которого запланирована на 4 октября, попала на квартирного мошенника. Во время заключения договора актриса не позаботилась о том, чтобы прописать до какого времени она должна съехать из квартиры.

"Когда пришло время подписания документов, новый владелец отказался указывать в договоре дату выезда. Я категорически не хотела подписывать бумаги на его условиях. Но этот человек клялся, что никогда не выгонит на улицу женщину с ребенком", - пояснила звезда.

Позже Гуляковой с дочкой пришлось платить арендную плату за то, что она еще некоторое время жила в своей квартире. Более того, новый владелец даже забрал некоторые личные вещи актрисы.

По словам актрисы, это был большой стресс для нее и дочери, однако, к счастью, та история уже в прошлом.

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