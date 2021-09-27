Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в эфире программы «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской рассказал, есть ли возможность сейчас продолжить и завершить расследование дела об убийстве Вячеслава Чорновила, рассказав об установлении правды по делу об убийстве Владимира Ивасюка.

«Дело без каких-либо объяснений передали в 2009 году другому заместителю, и доступа к этому делуу меня уже не было. Вся группа была расформирована. Я конечно, в себе это все перенес, потому что это было несправедливо, необъективно, оснований для отобрания дела и передачи не было. Я понял, что это уже вступает в силу политика и надеялся, что после Революции Достоинства это дело будет поставлено ​​на соответствующие рельсы и будет расследоваться объективно. Но, к сожалению, этого не произошло», - рассказал Голомша.

По его словам, вновь была собрана группа тех же экспертов, которые давали предыдущие выводы. Однако, по мнению экс-заместителя генпрокурора, этим выводам верить нельзя, ведь сам эксперт заявлял, что он не готовил акт, а только подписал то, что ему дали.

«Второе - не был включен Ермаков Владимир, физик-техник, к экспертизе, который считает ее не объективной, а все действия такими, что они не отражали объективность, полноту и всесторонность. Поэтому мне так кажется, что к этой теме надо возвращаться, ее нужно расследовать в полном объеме и поставить все точки», - уверен Голомша.

Он отметил, что считает это вполне возможным, ведь им удалось докопаться до истины по делу 30-летней давности об убийстве Владимира Ивасюка и установить, что его повесили мертвым, а документы подделывали так похабно, что даже симптоматика болезни абсолютно не соответствовала препаратам, которые писали в истории болезни.

«Во-вторых, была несостыковка на месте происшествия с одеждой - на ней не было никаких следов трения о кору дерева, не было потертостей на подошве, поскольку он должен был бы залезать на дерево. А когда провели следственный эксперимент, то оказалось, что он сам не сумел бы этого сделать. Поэтому все возможно», - считает Голомша.

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