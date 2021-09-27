Известную российскую актрису Ларису Гузееву госпитализировали прямо из гостиничного номера во время отдыха

Как пишет Politeka.net, 62-летнюю известную советскую и российскую актрису Ларису Гузееву знают благодаря шоу "Давай поженимся!", которое она ведет вместе с Розой Сабитовой с 2008 года.

На странице "Дневнеки Знаменитостей" в Instagram рассказали, что Гузееву экстренно госпитализировали. 62-летняя актриса отдыхала в Крыму и чувствовала себя хорошо, однако ночью состояние Ларисы Гузеевой резко ухудшилось, в тяжелом состоянии доставили в одну из самых знаменитых больниц в Москве – "Коммунарку".

"Актриса резко почувствовала себя плохо - у нее поднялась температура, возникли проблемы с дыханием. По информации СМИ, тест на вирус у Ларисы Гузеевой показал отрицательный результат. Помимо проблем с дыханием, у артистки началось воспаление почек. Поражения легких нет, КТ показала 0%", - говорится в сообщении.

Поклонники обеспокоены здоровьем актрисы. Они написали много комментариев.

"Только не это!!! Лариса, держись, твои поклонники за тебя кулаки держат 🤩🤩🤩 ", " Выздоравливайте, Лариса! Все будет хорошо ❤️ ", "Здоровья, здоровья дай Бог! 🙏🙏🙏🙏 ", "Выздоровление Вам, молимся за вас! ❤️❤️❤️", "Храни вас Господь!",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что знаменитая российская актриса больше не может ходить, состояние резко ухудшилось: "Мне такое сделали...".

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