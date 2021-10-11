Звезда «Папиных дочек», российская актриса Мирослава Карпович поразила фигурой на новых фото, вызвав настоящие споры и обеспокоенность среди поклонников.

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм опубликовали свежее фото 35-летней Карпович, которая знакома телезрителю по роли старшей дочки в популярном сериале. На фото, где актриса предстала в корсете, видно, что за последнее время Мирослава очень сильно похудела.

«Как вам фигура Мирославы Карпович?», - подписали фото авторы аккаунта.

Пользователи сети пришли в ужас от увиденного, и стали обсуждать нездоровую худобу актрисы.

«Анорексия не может восхищать. Срочно лечиться», «Если честно, то кошмар», «Классная актриса, но так себя довела, это не красота, это болезнь!», «А где фигура? Я вижу скелет», «Зачем она так с собой», «Худоба, такая нездоровая, это не очень хорошо, и она(худоба)не красит никого, ни женщин, ни мужчин», - пишут люди.

Напомним, что Мирослава Карпович нянчится с детьми Прилучного, экс-жене может не понравиться.

Как сообщала Politeka, Карпович появилась перед камерой в трусах, забыв о комплексах: "Как она повзрослела...".

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