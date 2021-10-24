«Бабье лето» в Украине закончилось, а на смену ему пришло резкое похолодание по всей территории: температура поползет вниз, заставив украинцев теплее одеваться.

Как сообщает Politeka.net, по данным Укргидрометцентра, в воскресенье в Украину нагрянет настоящая осень. Резкое похолодание коснется всех регионов, включая те, где днем ранее было около 19 градусов тепла.

Холоднее всего будет в западных и центральных областях. Там температура опустится до 7-9 градусов. Ночи тоже станут более холодными – около 2-4 градусов.

Ближе к Востоку столбики термометра будут показывать 8-11 градусов, а на Юге – 10-13 градусов.

Осадков в воскресенье не прогнозируется, погода будет солнечной, но по-осеннему прохладной.

Отметим, что уже с понедельника в Украине начнется резкое похолодание, а ночью ожидаются заморозки до -5 градусов. При этом днем будет сохраняться солнечная погода, хоть и при низкой температуре. В ближайшую неделю дожди будут обходить Украину стороной.

Напомним, что страну накроет арктическое похолодание: стало известно, куда придет прохлада.

Как сообщала Politeka, в Украину нагрянут дожди, от тепла не останется и следа.

Также Politeka писала, что лето вернулось в южные регионы, на пляжах аншлаг: кадры.