Для артиста главное – никого не пародировать и никого не копировать. Об этом певец, продюсер и ведущий Геннадий Витер (Gena VITER) рассказал в программе «Карабас.LIVE» с ведущим Вячеславом Матюхиным.

«Мне говорят: ну, ты напиши песню, как у Олега Анатольевича Винника, и все будет отлично! Зачем, если один Олег? Я не понимаю, зачем молодые артистки пытаются подражать Оле Поляковой? Найти свою нишу очень легко. Самое главное – найти правильных людей, которые тебе будут подсказывать», - говорит он.

Самое страшное – когда приходят молодые таланты и говорят: «Я все знаю, все сумею», продолжает артист.

«У меня всегда такое подозрительное ощущение, если человек приходит один.Я очень сомневаюсь, что он что-то сделает дальше. У него запал очень быстро погасится, и он будет идти по понятной кому-то схеме, пройдя какие-то онлайн-курсы Юры Никитина «Как стать звездой». Юра говорит правильные вещи. Но там же есть еще один месседж: для того чтобы стать кем-то, ты должен создать себя, вокруг себя собрать людей, которые могут и поверят в тебя, и смогут тебе дать то, чего не хватает тебе», - рассказывает Витер.

Помимо искренности надо найти самого себя, а не кого-либо пародировать.

«Не секрет, что Оля Полякова очень хорошо позаимствовала все у Андрея Данилко, вернее, у Верки Сердючки. То же самое сделал Миша Комар. Это неплохо. Но они сделали Олю Полякову и Дзидзьо – два совершенно других продукта. За основу взят хороший развлекательный жанр и артист, которого любят миллионы. Заимствовать можно. Но не пародировать и не копировать. Потому что это дорога вникуда», - заключает артист.

Politeka сообщала, что Якутов рассказал, как его удивила украинская молодежь: «Ты словно в другой мир попал, это настолько приятно».

Также Politeka сообщала, что историк Михаил Ганницкий рассказал о национальных и религиозных сообществах: В Киеве было негласное соревнование нескольких групп.