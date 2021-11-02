Украинский рок-музыкант и лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин раскрыл подробности из личной жизни, придя на шоу "Битва экстрасенсов".

47-летний фронтмен «Другої ріки» решил проверить сверхспособности участников нового сезона самого мистического шоу Украины, а также определить, к кому из них сможет обратиться по личному вопросу.

Харчишин рассказал о непростых событиях, которые с ним случались. В частности, он поведал о своем "втором дне рождения" - 24 сентября - когда появился на свет его второй сын и когда он попал в серьезное ДТП.

Валерий в то время много работал и мало спал. Он спешил в роддом к жене, когда случайно уснул за рулем. Благодаря оперативности и правильным действиям медиков, артист все еще с нами.

"Я стою у машины, а ее нет, она вдребезги. И я совсем не помнил, куда уезжал. Не помнил, что у меня появился второй сын. Я был на грани... Один из врачей определил наугад, что у меня разорвана почка и кровь в брюшную полость уходила", - рассказал Харчишин.

Певец признался, что сейчас относится к тому страшному событию, как к уроку. После аварии он понял, что все в жизни нужно делать "от всего сердца", а не в погоне за деньгами.

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