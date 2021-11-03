Международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс поразмышлял над тем, какие украшения благотворно влияют на Весов.

Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

Прежде всего, Росс отмечает, что Весам не стоит в принципе сильно выделяться. Как он объясняет, этот знак зодиака имеет Венеру в обители и Солнце, символизирующее золото, в падении. «Весам поощряется носить серебро. Поскольку им нельзя носить золото», – подчеркивает астролог.

При этом он добавляет, что из этого вида металла Весам можно носить максимум белое золото, но все же серебро – лучший вариант. С другой стороны, говорит эксперт, серебро больше подходит водным знакам, а больше всего – Раку, действительно имеющему сильную связь с энергией серебра.

Вместо этого Весам, рассказывает Росс, стоит носить медь, это их металл и он благотворно на них влияет. «Поэтому можно носить какие-то кольца, я знаю, что на запястьях носят медные украшения. Весам это весьма показано и довольно-таки благоприятно», - объясняет он.

Как сообщала Politeka, Росс объяснил, почему Козерог – одновременно самый несчастный и самый счастливый знак зодиака.

Также Politeka писала о том, что Росс рассказал о древнем пророчестве, в котором говорится о президенте РФ.