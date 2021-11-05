Дизель (Андрей Яценко), лидер украинской рок-группы Green Grey, рассказал, что для него означает рок-музыка, и вспомнил историю о первом потерянном миллионе.

Об этом он рассказал в программе Karabas.live с Вячеславом Матюхиным.

«Рок-музыка, как я ее вижу в свои «за 50» лет, - это не сужение хита, это совмещение всего. Рок – это рок, любая поп-звезда стремится стать рок-звездой. То есть полное соответствие действительности. По большому счету, настоящие рок-коллективы – они не в шоу-бизнесе. Потому что шоу-бизнес не может съесть такие рок-коллективы», - говорит он.

Это сообщество. Фанаты у рокеров другие, чем у поп, они более преданные. Просто так менять свое мнение рокеру нельзя, отмечает музыкант.

Он рассказал историю несостоявшегося хита, который мог бы принести миллион долларов.

«В 2002 году мы вели переговоры с Тимберлейка на тему записаться в его студии, чтобы он был саунд-продюсером. На что, к счастью, он нам как-то даже ответил: типа, чуваки, классный стиль, можем попробовать! А у нас как раз появилась песня «Эмигрант», и именно этот мы хотели, чтобы он продюсировал. Он зарядил нам за «Эмигрант» 100 тысяч долларов, и остальное вместе с альбомом – к миллиону уже подошел», - рассказывает Дизель.

Но украинцы отказались от такого предложения.

«Мы, тогда парни нарванные, в принципе, как и сейчас, сказали: «Да ладно, 100 тысяч! Да он у нас так, этот хит!». А на самом деле если бы эта песня пошла, британские, американские радиостанции (а тогда именно они рулили балом) ждали от Тимберлейка каких-то новых треков. Ну, мы просто тупо не вписались. На это место, которое предлагал нам Тимберлейк, зашла другая популярная группа», - говорит он.

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