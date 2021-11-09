Певец и композитор, победитель национального проекта«Украинская песня» Игорь Грохоцкий поделился своими впечатлениями об участии в популярном музыкальном шоу Х-фактор.

Об этом он рассказал в беседе с ведущим программы «Карабас.LIVE» Вячеславом Матюхиным.

«Плохие условия, плохой звук. Короче, на этих жилах выходишь на сцену и пытаешься что-то еще доказывать, показывать, быть собой. Но это очень тяжело. Не дают спать, или дают песню в девять вечера, а в семь утра ты уже должен ее петь на сцене, а ты не знаешь, что это за песня. Ну, мне позвонили, что я выбрал песню Яка Йоаллы «Я тебя рисую». Я ее на «Новой волне услышал» и влюбился в это исполнение Бусулиса, и уже на свою манеру перепел. Ее не показали в эфире Х-фактора. Так, в принципе, мне не нужно было учить слова, я их знал, и у меня было время для сна», - говорит артист.

Он признался, что у него сразу не заладились отношения с судейской комиссией шоу.

«С Олей Поляковой, наоборот, все классно было. С другими членами жюри, особенно с Данилко. Не знаю, почему. Видимо, он не любит Вакарчука. Он топит просто против него, и я попал под эту самую раздачу. Плюс, когда приходит человек, победивший в другом шоу: «Типа, ты сюда пришел, мы тебя обмакнем в это». Ты становишься заложником и это все на себя получаешь. Но ничего страшного, это для меня тоже опыт», - делает вывод Грохоцкий.

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