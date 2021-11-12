В больнице скончалась девятая жертва давки на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта - 22-летняя Бхарти Шанхани так и не пришла в сознание.

На фестиваль Astroworld в Хьюстоне, организованный Скоттом, Шанхани, преподавательница из Техасского университета, пришла вместе с братом и сестрой. Во время давки родственники потеряли друг друга.

22 year old Bharti Shahani is in critical condition after the #Astroworld music festival. 💔 She’s a senior at Texas A&M, and went to the concert with her sister and cousin. She’s still on a ventilator and her family is asking for prayers. 💔 https://t.co/0tQkcs6zRU pic.twitter.com/FGPhILvg3m — Pooja Lodhia (@PoojaOnTV) November 8, 2021

В результате трагедии, девушка перенесла несколько сердечных приступов, более того, появилось сообщение, что во время эвакуации копы уронили ее с носилок на железную перекладину. В больнице медики подключили Шанхани к аппарату искусственного дыхания, она так и не пришла в себя. 12 ноября семья сообщила о ее смерти.

In a press conference on Thursday, the family of 22-year-old Bharti Shahani, the 9th person to die following Astroworld Festival, called for justice for the victims. Mohit Bellani, Shahani’s cousin & a concert attendee, described it as a ‘hellish experience.’ pic.twitter.com/Ouj1Z9omgr — NowThis (@nowthisnews) November 12, 2021

Родственники собираются требовать от полиции и охраны фестиваля понести ответственность.

Напомним, давка произошла 5 ноября во время открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехали около 50 тысяч человек. Власти ранее сообщали о гибели восьми человек в возрасте от 14 до 27 лет, несколько десятков пострадали.

Среди госпитализированных оказались дети. Сейчас в больнице Хьюстона за жизнь борется девятилетний Эзра Блаунт, мальчика растоптала несущаяся во все стороны толпа. Его семья уже подала иск на миллион долларов против Трэвиса Скотта.

Пользователи Сети бурно обсуждают случившееся:

"я надеюсь Трэвис никогда не оправится после этой ситуации, он уничтожил 9 человек. Пусть их души упокоятся, а Трэвис познает боль"

"Покойся с миром, Бхарти. Это так душераздирающе. Они еще дети"

"Шлю молитвы семьям всех погибших. Каждая история об этом фестивале описывает его как концерт в аду. Я согласна"

"Число погибших, вероятно, намного выше, однако оно не будет раскрыто"

Напомним, концерт звезды обернулся масштабной трагедией, есть жертвы и сотни пострадавших

Как Politeka писала, трагедия на концерте популярного певца обрастает скандальными деталями: "Люди умоляли остановиться"

Также Politeka рассказывала, что в сеть слили кадры хаоса на концерте популярного певца, фанаты не выдержали.