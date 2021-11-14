Американская актриса и модель Памела Андерсон показала во время прогулки, как сейчас она выглядит на самом деле без укладок, фотошопа и большого количества макияжа.

Всемирно известная 54-летняя актриса и звезда журнала Playboy уже более десяти лет владеет домом стоимостью 7 млн долларов на пляже в Малибу, сдает его в аренду, отказывается от ведения социальных сетей и редко появляется на публике.

Причем Памела всегда удивляет внешним видом. Недавно Памела попала в объективы фотографов в неожиданном образе: простая футболка, спортивные серые штаны, отсутствие макияжа и укладки. Причем ее окрашенные платиново-белые волосы не были уложены на привычный для звезды манер, а были просто небрежно завязанными.

Отметим, недавно Андерсон вернулась в США, чтобы поддержать своего старшего сына Брэндона, недавно запустившего линейку одежды.

«54-летняя Памела Андерсон на прогулке в Малибу» - сказано в подписи к кадру.

Оценили вид звезды не все:

«Это точно она?!😞; Тетка-теткой; Памела уже не та 😢; Бабушка 😂; Главное было бы здоровье и деньги! Остальное все фигня🙌».

Ранее Памела являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу», Памела прославилась благодаря своей фигуре с пышными формами и привычке постоянно блистать фигурой в необычно-открытых и ярких купальниках.

Напомним, Памела Андерсон полностью разделась, украсив роскошное тело цепочкой: поза сразит наповал любого.

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон забыла о возрасте и обнажила самые сладкие места: вид впечатляет.

Также Politeka писала, что бесстыжая Памела Андерсон сверкнула пышными формами, задрав нижнее белье: "запуталась в одежде".