В страшную автомобильную аварию попал украинский художник Сергей Поярков - результате столкновения двух машин один из водителей получил серьезные ранения.

ДТП произошло вечером в среду, 17 ноября, на пересечении улиц Вышгородской, Кирилловской и Белицкой. Об этом сообщает "Киев Оперативный" и "Магнолия-ТВ".

По их данным, со слов очевидцев, Поярков двигался на внедорожнике Toyota по улице Кирилловской и якобы хотел повернуть налево на запрещенный сигнал светофора. В этот момент случилось стокновние со "Škoda Fabia", водитель которой двигался на "зеленый" по главной дороге.

В результате аварии, последнего забрала "скорая помощь" с многочисленными травмами. Поярков получил травму головы, но от помощи медиков отказался.

Как видно из кадров, у "Škoda Fabia" сильно поврежден перед, тогда как внедорожник остался практически невредимым.

Художник сообщил съемочной команде "Магнолия-ТВ", что никаких правил дорожного движения он не нарушал и поворачивал на улицу Белицкую на "зеленый" свет.

На месте работали правоохранители, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП.

Тем временем украинцы активно комментируют происшествие:

"за такое права забрать нужно и условку 3 года дать, и то, если выживет водитель фабии"

"Жалко водителя Шкоды"

"Крепкая тойота🤣"

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