Известные украинские актеры, продюсеры, исполнители и композиторы назвали суммы своих пенсий, некоторые поражены этими копейками.

Как сообщает Politeka.net, не все украинские артисты могут похвастаться своими пенсиями, хотя заслуг у них действительно много.

Так, Автор неофициального гимна Украины Тарас Петриненко признался, что ему даже стыдно называть сумму пенсионных выплат, такая она мизерная. "Да, у меня пенсия, но мне стыдно даже назвать цифру этой пенсии, потому что это будет неудобно. Это копейки", - рассказал артист в недавнем интервью Янине Соколовой.

"Похвастался" прибавкой к пенсии в 500 гривен известный актер Богдан Бенюк, у которого большие заслуги и много профессиональных наград. Однако, сумму выплат называть на стал.

Известный продюсер, который всю жизнь работал в шоу-бизнесе и творчестве Владимир Бебешко признался, что его пенсия составляет всего 1800 гривен. "Очень доволен. Так государство оценило мою работу", - иронизирует автор хитов.

В одном из интервью еще в 2018 году на свою мизерную пенсию и нищету жаловался известный артист Иво Бобул, который посвятил сцене более 40 лет жизни. Тогда он рассказал, что на эти деньги может лишь оплатить квартиру и немного заправить машину.

Еще один популярный артист Павел Зибров в 2018 году признался, что получает пенсию в размере 4 тысяч гривен.

А вот Народная артистка Украины Нина Матвиенко может похвастаться более высокой пенсией – ее сумма составляет около 15 тысяч гривен.

Напомним, В Пенсионном фонде признались в нехватке денег: выяснилось, что будет с выплатами.

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