"Ушел от нас ты слишком рано"

Российский актер Михаил Зубов, снвшийся в сериалах "Воронины" и "Ищейка", умер в больнице, куда попал еще в конце октября.

Об этом стало известно спустя десять дней после смерти актера, наступившей 11 ноября. Ему было всего 42 года. Причину трагедии раскрыла жена Зубова Наталья Гердт. По ее словам, актер умер от последствий коронавируса и пневмонии. Самочувствие Зубова стремительно ухудшалось, поэтому он почти сразу оказался в реанимации. Он пробыл в больнице 13 дней.

Первой о произошедшем рассказала знакомая Михаила Елена Володина. «Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист Миша Зубов, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!», - поделилась она.

Отметим, Зубов только недавно начал карьеру актера. Артист окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. На экрана впервые появился только в 2018-м году.

Больше всего его прославили роли в сериалах «Воронины» и «Ищейка». Зубов планировал и дальше сниматься в кино, последним проектом, над которым он работал, стал фильм «Марионетка Жорик», который еще не вышел на экраны.

В своем крайнем посте в Инстаграм, сделанном в середине октября, Зубов делился рабочими моментами: "Немного из жизни. Несколько дней в Ростове-на-Дону. Классный проект , интересная роль, замечательный режиссёр и отличная группа) Проект "ЗАГС" Россия 1. На фото с режиссёр Всеволодом Аравиным, актрисой Голотвиной Анастасией и актёром Владимиром Ляховым. За все это спасибо 🙂"

Узнав о смерти актера, пользователи прощаются с ним в комментариях:

"Мишка, как же так?! 😭"

"Земля пусть пухом ... Трагедия"

"Мишка, Мишка, где твоя улыбка... ‌Задора у тебя не мало, да и огня не занимать. Мечта твоя реальной стала и всё. Мы верили в тебя. Ты лицедей, ну что тут скажешь... Да просто нечего сказать... Ушёл от нас ты слишком рано. Отец, Любимый Муж, Сынуля, Самый лучший зять... До встречи Друг"

"🙏 прекрасный был актёр, очень жаль😫"

Напомним, что оборвалась жизнь знаменитого актера, коллеги раздавлены горем: "Мой друг, тебя будет сильно не хватать"

Как сообщала Politeka, болезнь погубила знаменитого актера: "Он был олицетворением нового поколения"

Также Politeka писала, что известный музыкант отошел в мир иной, его песни будут жить вечно: "Делал все с душой"