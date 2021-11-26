Муж российской Примадонны Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин отреагировал на трагедию, которая произошла на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, и унесла 52 жизни.

Как пишет Politeka.net, об этом Максим Галкин написал на своей странице в Инстаграм.

«Страшная трагедия на Кузбассе. Столько семей в один миг стали несчастными. В очередной раз задаюсь вопросом, стоит ли добыча угля таким способом всех этих жизней? Неужели в наше время невозможно обезопасить труд шахтёров, или по крайней мере снизить до минимума риски? Самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших! Душой с вами!» - говорится в сообщении Максима Галкина.

Напомним, взрыв на шахте "Листвяжная" прогремел утром 25 ноября, когда под землей были 285 человек. 26 ноября сообщили, что общее число погибших составило 52 человека. Это 46 шахтеров, которых накануне не удалось вывести на поверхность, и шестеро спасателей, участвовавших в их поисках.

Родственники погибших горняков пришли к КПП шахты "Листвяжная", где 25 ноября произошла авария, которая привела к гибели 52 человек. Некоторых из них пускают на территорию шахты. Многие плачут. pic.twitter.com/LguV2MUqtr — bbcrussian (@bbcrussian) November 26, 2021

Напомним, что взрыв прогремел на шахте, что известно о жертвах: подробности и кадры с места ЧП

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