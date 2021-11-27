Модель Кендалл Дженнер тщательно скрывает свою личную жизнь, она не выкладывает фото парня, но делится снимками со своми близкими подругами, одна из них - Белла Хадид.

Как сообщает Politeka.net, Белла Хадид – модель и близкая подруга Кендалл Дженнер.

Они познакомились в социальной сети Twitter, когда им было всего по 14 лет. Их не раз видели вместе на тусовках, баскетбольных матчах и на модных показах. А в этом году они отдыхали вместе в Монако.

На одной из фанатских страничек Беллы появились новые фото закадычных подружек. Фото девушек сделали возле одного из ночных клубов Лос-Анджелеса.

Белла Хадид обожает фото с тренировок в облегающих вещах, а также при случае выбирает откровенные платья. Но в этот раз она подобрала нечто особенное - она надела короткое платье, сшитое наподобие римской туники с золотистыми пряжками. К платью она подобрала изысканные босоножки на высоких шпильках и золотые серьги.

Выглядит провокационно и очень стильно, словно ангелы вышли на охоту!

Ее подружка Кендалл Дженнер выбрала похожий наряд, но ее платье украсили серебристым рисунком. Белла также подарила своей подружке букетик цветов.

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