Победительница третьего сезона проекта «Х-фактор» Аида Николайчук написала о большой утрате на своей странице в Инстаграм, и показала фото известного певца и композитора Александра Градского.

Об этом пишет Politeka.net.

«Прощай, прощай, навек прощай. К берегам своих мечтаний отчаль и прости. Все, что было, забудь и – в путь. Но любовь забыть не обещай, не обещай. Прощай…», - написала Аида Николайчук и показала черно-белое фото Александра Градского.

Александр Градский умер в Москве в возрасте 72 лет в воскресенье, 28 ноября. Накануне он почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что к ухудшению здоровья артиста привела перенесенная им в сентябре коронавирусная болезнь.

Напомним, Аида Николайчук стала победительницей третьего сезона проекта «Х-фактор» в 2012 году, несколько лет назад ушла в творческий отпуск. А в 2019 году вернулась на сцену.

Сейчас в жизни певицы наступил новый этап — Аида Николайчук под творческим именем AIDA выпустила сингл с романтичным названием Je T’aime J’adore. По словам артистки, это новое начало, переход от привычной всем девушки из «Х-фактора» к яркой и стильной AIDA.

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