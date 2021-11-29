Известная певица Ольга Полякова стала новой судьей на вокальном шоу "Голос країни" и объяснила, почему она там должна быть.

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас она является звездным детективом в шоу "Маска".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Ольга Полякова стала новой наставницей на проекте "Голос країни" вместе с Потапом, Надей Дорофеевой и Святославом Вакарчуком. На кадрах певица объясняет, почему она должна быть в "Голосі країни".

"Я давно хотела. Во-первых, потому что я думаю, что тренер, который имеет профессиональное музыкальное высшее образование должен сидеть в кресле тренера "Голос країни", — объяснила Ольга Полякова.

Напомним, Ольга Полякова имеет высшее образование Киевского национального университета культуры по классу эстрадного вокала.

Ранее сообщалось, "Дешевый цирк имени Потапа и Поляковой": волна гнева обрушилась на новых судей "Голосу країни"

Также, Полякова расстегнула верх платья и завлекла подтянутой фигурой на шоу "Маска": кадры

Politeka рассказывала, Полякова с Каменских пустились в пляс во время выступления Шмеля на шоу "Маска": "Вот так качнул"