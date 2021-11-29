Известная певица Ольга Полякова стала новой судьей на вокальном шоу "Голос країни" и объяснила, почему она там должна быть.
Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас она является звездным детективом в шоу "Маска".
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Ольга Полякова стала новой наставницей на проекте "Голос країни" вместе с Потапом, Надей Дорофеевой и Святославом Вакарчуком. На кадрах певица объясняет, почему она должна быть в "Голосі країни".
"Я давно хотела. Во-первых, потому что я думаю, что тренер, который имеет профессиональное музыкальное высшее образование должен сидеть в кресле тренера "Голос країни", — объяснила Ольга Полякова.
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Напомним, Ольга Полякова имеет высшее образование Киевского национального университета культуры по классу эстрадного вокала.
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