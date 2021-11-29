Известная украинская певица и актриса, бывшая солистка группы "Время и Стекло" и судья нового сезона шоу "Голос країни" Надя Дорофеева поделилась неожиданной новостью. Она рассказала о теме NFT и игре, которую она создает.

Как пишет uafinance, соответствующую публикацию Надя Дорофеева обнародовала в своем профиле в Instagram.

"Меня очень интересует тема NFT, и мне хочется быть в числе первых, кто в нее погрузится и заинтересует вас. Делюсь важной новостью-я создаю NFT-игру! Да, этот мир многим непонятен. Я бы могла напихать свой пост разными "блокчейнами","токенами", но тут даже с Гуглом не все понятно, поэтому проведу параллель с современным искусством, которое изначально воспринималось с отрицанием, негативом, неприятием... для меня NFT как новый виток в искусстве, новый формат, в котором мы будем творить, генерировать идеи и воплощать их в жизнь", - написала украинская певица Надя Дорофеева.

Она также рассказала о своем первом персонаже, который может жить самостоятельной жизнью. По словам артистки, она вместе с группой "Mozgi" создали достаточно яркого персонажа с талантами и знаниями.

"Не волнуйтесь, вы еще успеете со всем разобраться ☺ весной мы запустим игру полноценно и представим еще много персонажей! А сегодня состоялся мой дебют на @theconference.nft где я презентовала IDOLL и открыла аукцион на покупку своего персонажа на торговой площадке @spaceseven_nft до 5.12! Меня сильно драйвит этот проект, и я рада присоединиться к чему - то столь инновационному и глобальному", - также добавила Надя Дорофеева.