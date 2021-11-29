Нумеролог Нонна Мусалян высказала своё профессиональное суждение по поводу принятия закона об олигархах и возможных последствий этого знаменательного события.

Свой комментарий она дала в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

«Слово «олигарх» появилось в законодательстве 5 ноября, а это – первые лунные сутки. Луна только начала расти после ноябрьского новолуния. Уже это говорит, что процесс борьбы с олигархами не будет заторможенным, в нём будет прогресс. Если же брать само число 5, то в колоде Таро ему соответствует карта «Иерофант», которая означает принадлежность некие общеобязательные правила и нормы, подкреплённые свыше. Это – судьбоносный закон, который должен был быть введён в нашей стране. А нумерология этого дня указывает на партнёрство – такое, которое будет хорошим и выгодным для всех сторон. А нумерология второй половины дня соответствует публичности – закон уже опубликован, у него уже есть своя судьба», - отмечает гостья программы.

Она также коснулась самого слова «олигарх».

«Нумерология слова «олигарх» – четвёрка, символ трудоголизма и непререкаемого авторитета. Но для людей, код которых – 4, очень важно не проявлять деспотизм. Поэтому здесь всё должно быть взвешенным и чётко структурированным», - говорит Нонна Мусалян.

Как сообщает Politeka, ранее она рассказала о категории людей, которым ретроградная Венера даёт второй шанс.

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