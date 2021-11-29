Украинская прима-балерина Екатерина Кухар эмоционально высказалась о победе актера Артура Логая и его партнерши Анны Карелиной в финале «Танців з зірками».
Как пишет Politeka.net, танцовщица посвятила паре новый пост на своей странице в Инстаграм.
Как известно, в воскресенье судьи и зрители выбрали пару, которой достался кубок победителей в танцевальном проекте. Логай и Карелина сражались против сразу двух других пар: Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара, а также Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук.
В новом посте Кухар выразила свои впечатления от финала.
«В суперфинале этого сезона «Танців з зірками» голоса судьев и зрителей совпали! Артур Логай, Анна Карелина, вы — самая самоотверженная, отчаянная пара, всегда готовая на риски!
Я знаю, как невероятно много вы работали и не жалея себя оттачивали мастерство! Поздравляю с заслуженной и достойной победой!», - написала балерина.
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Она поделилась несколькими снимками, на которых пара победителей и судьи позировали с кубком.
Подписчики Кухар тут же принялись комментировать ее пост.
«Аня везде, нууууу ооооочень серьёзная порадуйся уже победе! вы супер ребята», «С победой абсолютно заслуженной! Большие молодцы», «Классно, хоть в этом сезоне всё справедливо», «Аня достойна победы, Логай – нет», - пишут люди.
Напомним, судей "Танців з зірками" обвинили в предвзятости и договорняках, кто победил в пятом сезоне.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар засветилась с тремя красавчиками, тронув словами.
Также Politeka писала, что Логай перед финалом шоу заткнул за пояс Дмитрия Дикусара.