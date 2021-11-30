Известная украинская певица, дизайнер, экссолистка группы "Время и Стекло" и тренер нового сезона проекта"Голос страны" Надя Дорофеева поделилась фото в роскошном образе. Она рассказала о том, как она ждет новый сезон вокального шоу, и что она ожидает от него.

Соответствующую публикацию Надя Дорофеева обнародовала в своем профиле в Instagram. Об этом пишет издание UaFinance.net.

"Я очень жду новый сезон @goloskrainy_official ! 11-ый запомнится мне навсегда, потому что участник моей команды Сергей Лазановский @s.lazanovskyi_ridnyi стал победителем. За этот год, который стал и моим первым сольным годом, я еще больше открыла себя в новом, так и от сезона жду новых впечатлений. Буду рада видеть в своей команде смелых, ярких и дерзких артистов, новаторов, парней, которые хотят менять мир к лучшему", - написала в своей публикации украинская исполнительница Надя Дорофеева.

Поклонники известной артистки не смогли пропустить такую публикацию в ее профиле. Они мгновенно отреагировали на пост Нади Дорофеевой, оставив под ним множество комментариев со своим мнением.

"Надя ты лучший тренер. Ты умеешь поддержать, раскрыть новые таланты и ты лучший тренер 12 сезона шоу @goloskrainy_official по крайней мере для меня❤️", "Вау, как ты изменилась, а я все еще слушаю песню кафель... В данный момент даже слушаю", - прокомментировали пост Нади Дорофеевой ее поклонники.