Астролог Влад Росс рассказал, для кого декабрь будет сложным месяцем.

Об этом он рассказал в новом выпуске «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«В декабре очень хорошая ситуация будет у зодиакального знака Водолей. У них будут планы, проекты, какие-то новые ситуации, путешествия. Вы можете попасть в какой-то новый коллектив, сообщество, будет очень хорошо знакомиться в интернете, все у вас может быстро сдвигаться и находиться. И, конечно, у вас хорошее время для трудоустройства, вы неожиданно можете находить свое пристанище и место работы», - рассказал Росс.

Росс сказал, что очень сложная ситуация будет у зодиакального знака Близнецы, потому что по ним еще проходит черная Луна, то есть всякая негативная информация. И будет затмение в декабре, сообщил он, которое будет противостоять знаку зодиака Близнецы. Поэтому может происходить сложные ситуации, подчеркнул он, с обманом и вложением каких-то финансов.

«Близнецам лучше в этот период не вкладываться в какие-то финансовые бумаги, в недвижимость, особенно в двадцатых числах, потому что вы можете все потерять. Лучше не делать каких-то крупных покупок и самое неблагоприятное, что можно сделать – это купить машину, которая может сразу разбиться либо сломаться. И очень неблагоприятно Близнецам путешествовать в декабре», - резюмировал Росс.

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