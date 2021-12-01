Нумеролог, неопсихолог Нонна Мусалян рассказала, что происходит с организмом человека в период трансформации.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на Youtube.

«Человек состоит из физического тела, которое управляется нашим мозгом - это наше внешнее проявление, личность и эго. И есть вторая часть невидимая, тонкая субстанция – это душа, которая содержит в себе информацию, накопленную не одной сотней воплощений. Каждый человек приходит в определенную родовую систему, в которой также содержится информация в виде ДНК наших предков», - рассказала Мусалян.

Мусалян сказала, что сам процесс трансформации на прямую связан с пробуждением души и расширением сознания. В момент пробуждения у нас начинают активироваться все наши нити ДНК, сообщила она, запускается работа всех энергетических центров и чакр. Все блоки, подчеркнула она, которые были укоренены у человека в подсознании, так же начинают проспаться. У человека, акцентировала она, в этот момент происходит определенный энергетический сдвиг.

«Любая трансформация – это беспрерывный и длительный процесс, до полного обновления вашей операционной системы. И в период трансформации важно принять и полюбить себя с четким осознанием того, что все это тоже вы. Вы как бы заново знакомитесь с собой и идете к своему истоку, внутреннему центру. Вы начинаете слышать все свои аспекты, как светлые, так и теневые и раскрывать то, что было забыто. И это тоже является частью вашей первозданной природы», - резюмировала Мусалян.

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