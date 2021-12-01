Литотерапевт, таролог, специалист в области астрологии и эзотерики Анастасия Казачок рассказала, будет ли у нас полномасштабная война.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогнозы» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Война у нас возможна, но это точно не декабрь, этот вопрос еще будет решаться и подыматься. Причем этот вопрос будет решаться где-то в конец февраля или начало марта. Сейчас ситуация сильно сдерживается искусственно, ситуация на пределе. При раскладе выпала карта дьявол и это говорит о жестких манипуляциях, что сейчас вопрос войны будет стоять очень остро», - рассказала Казачок.

Казачок сказала, что война в том формате, к которому мы привыкли, с танками, пулеметами и стрельбищем – этого не будет. Воевать с Россией нам не придется, сообщила она, но ситуация очень напряженная, которая очень похожа на военную и это будет длиться еще весь 2022 год. Нужно будет принимать в конце января, в начале февраля какое-то решение, считает она, которое будет мудрым, продуманным и не даст возможности военным действиям.

«Война как таковая будет достаточно разрушительна для Украины. Ближайшие четыре года Украина будет существовать как государство. И важное решение будет принято от мужчины, возможно, от нашего президента, чтобы не допустить развала Украины. Потому что вопрос будет очень критичным», - резюмировала Казачок.

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