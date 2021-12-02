У долгожданного сиквела «Секса в большом городе» состоялась премьера. Поклонники постановки с нетерпением ждут его, ведь с момента окончания сериала прошло много лет.

Продюсеры долгожданного сериала «Секс в большом городе» объявили дату премьеры новых серий, сообщает сайт zycie.news.

Нельзя отрицать, что «Секс в большом городе» стал одним из самых популярных сериалов в истории, в котором мы познакомились с группой друзей, переживающих свои самые интересные приключения в Нью-Йорке.

Зрителям пришлось несколько месяцев ждать подтверждения продолжения сериала, в котором можно любоваться возвращением оригинальных персонажей. Без сомнения, это чрезвычайно важное чувство для известной актрисы Сары Джессики Паркер, которая также является частью актерского состава сиквела «Фокус-покус 20 лет спустя».

Продолжение «Секса в большом городе» имеет подтвержденную дату выхода, и вы сможете следить за новыми приключениями Кэрри, Миранды и Шарлотты с 9 декабря на потоковой платформе HBO Max.

Стоит отметить, что долгожданный сериал выйдет с двумя эпизодами в день премьеры, а каждая из следующих глав будет выходить каждую неделю. Актриса и бизнесвумен Сара Джессика Паркер через свой официальный аккаунт в Instagram поделилась превью сериала, где мы наблюдаем за ней в старости.

Миллионы поклонников сериала уже потирают руки и ждут дальнейшей судьбы любимых героинь, что очень заметно в социальных сетях. Трейлер только взбудоражил публику.