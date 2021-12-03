Триумфаторка романтического проекта "Холостяк", который ведет Григорий Решетник, с Михаилом Заливако Анна Богдан впечатлила образом в ботфортах и боди, поделившись снимками в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан является популярной украинской блогерыней после победы на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Пара и после проекта осталась вместе, но свадьбы еще не было. Анна часто показывает фотографии с любимым в Инстаграм, как и свои эффектные образы. Так случилось и в этот раз, ведь Богдан решила продемонстрировать невероятное чувство стиля.

На фото Анна была в боди и на ботфортах. Блогерыня показала несколько фото, изумляя "бесконечными" ножками.

"А какой у вас любимый цвет?", - написала Анна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие ноги", "Вай, как красиво, вот это ноги", "Анюта!!!! Ты просто само совершенство!!!", "Очень красивая", "Нельзя иметь такие ноги, это опасно", "Стал понимать выражение ноги от ушей)", "Ракета Богдан".

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