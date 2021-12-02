Астролог Влад Росс рассказал, будет ли декабрь месяцем любви и что такое кармическая любовь.

Об этом он рассказал в новом выпуске «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Насыщенное и мощное соединение Плутона нас ожидает в декабре. Очень большая глубина вовлечения эротики, сексуальности, потому что Венера и Плутон сходятся в Козероге. Ретроградная Венера дает кармические притяжения кармического партнера по жизни. Соединение Венеры и Плутона будет происходить в декабре, вообще такое соединение дает тантрическую любовь», - рассказал Росс.

Росс сказал, что декабрь - это лучшее время для того, чтобы посвятить себя энергетическим практикам. Если Венера ретроградная, подчеркнул он, то она нагружена кармой. Поэтому в это время встречаются люди, считает он, которые в прошлой реинкарнации были знакомы. Либо схлопывается пространство и судьба как бы ставит людей перед фактом, сообщил он, что они должны быть друг с другом.

«Это действительно судьбоносные встречи, и они могут быть в декабре. Я уверен, что самые большие в году судьбоносные встречи происходят именно в декабре. При чем будут встречаться люди, которые в энергетическом плане будут полностью удовлетворять друг друга. И будут очень счастливы в энергетическом потенциале их связи», - резюмировал Росс.

Как сообщала Politeka, Росс рассказал о древнем пророчестве относительно российского президента.

Также Politeka писала о том, что Романова рассказала о секретах нумерологии.