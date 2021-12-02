Экстрасенс Розалия Романова рассказала о личном годе и объяснила, что это вообще такое и почему каждый из них важен.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube.

По словам астролога, личный год жизни очень важен для каждого человека, он оказывает сильное влияние на него. «В нумерологии есть девять личных годов. Неважно в каком году человек родился, а важно, когда именно он родился, то есть день и месяц рождения. И исходя из этого рассчитывается его личный год», - объясняет она.

Далее Романова рассказывает о каждом из них поподробнее. В частности, первый личный год, отмечает она, является временем для построения планов и осуществления первых шагов, а второй – для контактов. По словам экстрасенса, в третий год стоит отдыхать, поскольку это время эгоизма, а в четвертый – начинать работать и зарабатывать после периода отдыха.

Пятый же личный год жизни, рассказывает астролог, подходит для осуществления невозможного, когда у человека за спиной появляются крылья и он может изменить свою жизнь. Шестой год Романова описывает в категориях творчества, семьи, дома, личной жизни. «В седьмой личный год мы работаем над ошибками, а если вы понимаете, что у вас нет ошибок, значит это год для самосовершенствования. Восьмой личный год – это второй денежный год во всем цикле, в это время нужно собирать урожай», - говорит экстрасенс.

И последний, девятый личный год, отмечает она, является временем прощения, прощания и перемен. Романова добавляет, что после этого снова начинается первый личный год жизни. «Личный год есть абсолютно у каждого человека, и он на каждого человека влияет, верит он в это или нет», - подчеркивает астролог.

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