Литотерапевт, таролог, специалист в области астрологии и эзотерики Анастасия Казачок рассказала, насколько карты таро помогают решать вопросы людей.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Карты - это может быть совет или подсказка для человека, но за вас карты ничего не сделают. Если человек не ищет работу и он пришел с вопросом, где его хорошая работа, я могу сказать, в каком направлении ему двигаться. Можно дать человеку возможность выбора, куда ему идти и где найти эту хорошую работу, но если человек будет продолжать лежать на диване, то даже самая лучшая колода ему ничем не поможет», - рассказала Казачок.

Казачок сказала, что карты таро - это инструмент, которым мы снимаем информацию с информационного поля земли. Кто-то делает это через таро или кофейную гущу, сообщила она, а кто-то обладает способностями вообще работать без инструмента. Очень важно правильно интерпретировать и прочитать эту информацию, считает она, потому что мы видим образы. Практически все тарологи не видят время, а видят события, подчеркнула она, которые произойдут.

«Время – это относительная величина, оно складывается с других факторов, которые могут от человека зависеть или нет. Достоверность прогноза таролога составляет где-то 85-90% и есть некий процент выбора человека. Человек может в какой-то момент поступить абсолютно по-другому, и ситуация может развернуться. Но это не большой процент, он в пределах некого коридора, но при этом он все равно есть», - резюмировала Казачок.

Как сообщала Politeka, Росс рассказал о древнем пророчестве относительно российского президента.

Также Politeka писала о том, что Романова рассказала о секретах нумерологии.