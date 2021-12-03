Алек Болдуин рассказал, что произошло в тот трагический день

При этом, поскольку оператор Халина Хатчинс была смертельно ранена на съемочной площадке, офис шерифа округа Санта-Фе систематически публиковал доказательства и данные, собранные в ходе расследования.

Более подробная информация была раскрыта в результате допросов членов съемочной группы. Но общественность еще ничего не слышала от человека, который на самом деле держал оружие. Ситуация изменилась в четверг вечером, когда ABC выпустила специальный выпуск шоу с Алеком Болдуином в главной роли, сообщает сайт zycie.news.

Разговаривая с Джорджем Стефанопулосом из ABC News, Болдуин был очень взволнован. Ему приходилось часто делать паузы, чтобы прийти в себя. Он воздержался от раскрытия некоторых деталей из-за продолжающегося расследования, но признал, что пришел «сказать, что сделает все, чтобы исправить то, что произошло».

Алек Болдуин также сообщил, что он «не нажимал на курок» пистолета во время трагедии 21 октября в Нью-Мексико. «Кто-то зарядил настоящую пулю в ружье. Я знаю, что это не я», - сказал он.