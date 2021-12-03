При этом, поскольку оператор Халина Хатчинс была смертельно ранена на съемочной площадке, офис шерифа округа Санта-Фе систематически публиковал доказательства и данные, собранные в ходе расследования.
Более подробная информация была раскрыта в результате допросов членов съемочной группы. Но общественность еще ничего не слышала от человека, который на самом деле держал оружие. Ситуация изменилась в четверг вечером, когда ABC выпустила специальный выпуск шоу с Алеком Болдуином в главной роли, сообщает сайт zycie.news.
Разговаривая с Джорджем Стефанопулосом из ABC News, Болдуин был очень взволнован. Ему приходилось часто делать паузы, чтобы прийти в себя. Он воздержался от раскрытия некоторых деталей из-за продолжающегося расследования, но признал, что пришел «сказать, что сделает все, чтобы исправить то, что произошло».
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Алек Болдуин также сообщил, что он «не нажимал на курок» пистолета во время трагедии 21 октября в Нью-Мексико. «Кто-то зарядил настоящую пулю в ружье. Я знаю, что это не я», - сказал он.