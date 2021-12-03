Нумеролог, неопсихолог Нонна Мусалян рассказала, когда будет ретроградная Венера и как пройдет декабрь под влиянием разных дат.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на Youtube.

«12 декабря в некотором роде – это портал, который открывает зеркальный коридор до наступления дня зимнего солнцестояния в декабре. В этот период усиливается связь с тонким миром и могут происходить разного рода судьбоносные события. Поэтому следите за своим мыслями, записывайте идеи, которые вас посещают и наблюдайте знаки из вне, которые к вам приходят», - рассказала Мусалян.

Мусалян сказала, что потоки энергии, которые будут приходить на землю в период с 12 по 21 декабря, это очень мощные энергии. Потому что все, что будет в вашем поле, это важно, сообщила она, поэтому не пропустите этот период. В это время можно не только формировать желаемое, подчеркнула она, но и переходить от слов к действиям. Поэтому, считает она, что эту энергию следует направить в конструктивное русло.

«19 декабря будет разворот планеты Венера в ретроградное движение. Ключевая тема финансы и возврат бывших будет остро стоять в этот период. 21 декабря будет день зимнего солнцестояния – это самая длинная ночь и самый короткий день. 21 декабря будет происходить начало астрономической зимы и смена энергии. Декабрь – это итоговый месяц, который проявит, насколько люди готовы к переменам. Вся былая стабильность очень шатка и есть предпосылки к тому, что декабрь очень трудно предсказуемый месяц», - резюмировала Мусалян.

Как сообщала Politeka, Романова рассказала о прогнозах для Украины на картах таро.

Также Politeka писала о том, что Романова заявила, что сентябрь будет месяцем изменений в году изменений.