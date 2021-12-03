Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая ведет утренее шоу на телеканале "Україна", обратилась к поклонникам в Международный день за отмену рабства. Тажке телезвезда рассказала о новом украино-хорватском сериале "Зломовчання" о торговле людьми, в котором сыграла украинская актриса Ксения Мишина.

Соответствующую публикацию Лилия Ребрик обнародовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram, передает UaFinance.net.

"Сьогодні 2 грудня Міжнародний день за скасування рабства. За підрахунками ООН за роки незалежності в Україні від торгівлі людьми постраждало більше 260 тис людей! Вдумайтеся, чверть мільйона українців стали рабами. Ви уявляєте, ми продовжуємо говорити про це в 21 сторіччі! Продовжуємо говорити про те, що хтось свідомо, цинічно і зухвало може забрати в людини найвищу цінність - Свободу. Я вірю в те, що Мистецтво може привернути увагу до будь-якої проблеми. Свого часу, я була вражена стрічкою Викрадені та продані (Trafficked) та грою Ешлі Джадд", - написала Лилия Ребрик.

По ее словам, уже совсем скоро выйдет первый украинский сериал о торговле людьми. Украинская телеведущая также подчеркнула, что в фильме сыграла актриса Ксения Мишина.

"Не мовчіть, якщо на вашу свободу та гідність намагаються зазіхати! Звертайтесь за допомогою, якщо відчуєте небезпеку на гарячу лінію ​​​​527 - ​​Національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів або 0 800 500 335 – Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації І пам’ятайте - нікому за жодних обставин не віддавайте свій паспорт. Ваші документи, це ваша Свобода і належать вони тільки вам!", - добавила известная ведущая Лилия Ребрик.