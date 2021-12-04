Звезда показала рекламный постер к спектаклю со своим участием и в очередной раз вдохновила хейтеров на колкие замечания. Безусловно, к критике артистке не привыкать.

Об этом пишет Hyser.

Обнаженная леди с молотком в руках – именно такой увидели актрису Кристину Асмус ее поклонники в новой публикации в социальной сети Instagram.

Звезда показала рекламный постер к спектаклю со своим участием и в очередной раз вдохновила хейтеров на колкие замечания. Безусловно, к критике артистке не привыкать, но время от времени она раздражает публику больше, чем обычно. После того, как на большие экраны вышла провокационный кинофильм "Текст", Кристину Асмус начали называть одной из самых скандальных кинозвезд современности.

"Разве это может быть театральной афишей???!!!! 😱🙈 ДА!!!!! Если это смелый, откровенный, сильный и современный спектакль "Леди Макбет Мценского уезда"!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥" - написала актриса в своем микроблоге.

Фолловеры оценили фотостарания звезды многочисленными комплиментами:

А затем экс-супруга Гарика Харламова опубликовала видеоотчет о своих спортивных талантах. Как известно, в прошлом звезда активно занималась спортом и даже получила звание мастера спорта по спортивной гимнастике.

"Потихоньку вспоминаю элементы из своего гимнастического прошлого 😅🤸🏼♀️ Не делала "винт" 17 лет 😳👊🏻 Чё скажете?" - поинтересовалась Кристина Асмус у своих подписчиков.

Стоит отметить, что восхищению поклонников не было предела и они отметили, что с годами она не утратила сноровки и умений: