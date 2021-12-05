Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая успевает не только сниматсья в разных шоу, но и активно сделит за собой, нередко рассказывает поклонникам, как поддерживает форму.

Как ей это удается? Помимо прочего, Леся Никитюк периодически занимается спортом и посещает косметолога и делает различные процедуры, пишет hyser. Так, звезда показала, как под чутким руководством специалиста ее «пятая точка» приобрела еще большую упругость:

Как стало известно позже, шоувумен готовилась к отдыху на Кабо-Верде и к прогулкам в купальнике по солнечному побережью. Например, она похвасталась формами в светлом купальнике и пошутила на тему того, что умеет ходить по воде:

Также знаменитость устроила фотосессию в костюме бежевого цвета и с помощью смайлов и графических символов объяснила, какие эмоции ее переполняют:

При этом, по словам Леси Никитюк, все-таки главный секрет ее похудения заключается в том, что она много работает. "Я ничего не делаю чтобы худеть! Просто у меня так много работы и такой график, что я ем все… ну почти! Уже 2 года я не ем тяжелого: свинина, телятина, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье, торты!".

Кроме того, в ее рационе нет молочных продуктов: "Молочку выбросила месяц назад и что вы думаете??? Меня уже не прыщить😆Теперь только соевое, овсяное, кокосовое молоко😉 В рационе осталась птица, рыба, гречка, салаты! Борщ и сальце раз в неделю❤️".