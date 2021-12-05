Украинские певицы София Ротару и MARUV (Анна Корсун) выступили на фестивале Песня года в Москве, в сети появились кадры, которые вызвали бурную реакцию.

Фотографиями, на которых были запечатлены и украинские артистки, поделился российский певец Филипп Киркоров на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Киркоров показал объятия с Софией Ротару и MARUV.

«Спасибо, «ПЕСНЯ ГОДА 2021» @pesnyagoda_official Вот таки и идём по жизни вместе, крепко обнявшись и взявшись за руки друг с другом уже 50 лет!» - написал российский певец.

Также на фото с Филиппом Киркоровым запечатлены Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Лера Кудрявцева, и другие.

«Софья Михайловна это легенда 😍😍😍 обожаю её», «София отлично выглядит», «Филя шалун, всех облапал», «Какие красивые❤ Каролиночка как куколка», - пишут в комментариях.

Напомним, уязвленный Филипп Киркоров сцепился с известным продюсером Дробышем: "Забудь мое имя"

Как сообщала Politeka, MARUV в эпатажном образе эффектно напомнила всем, что она украинка: "Саме так!"

Также Politeka писала, что София Ротару после слухов о тяжелой болезни обратилась к украинцам: "Я не боюсь..."