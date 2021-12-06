Известная певица и экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская после разборок с Викторией Смеюхой, показала неприличный жест в эфире.

Певица Слава Каминская известна своим участием в группе "НеАнгелы". Через 15 лет существования группы они объявили о распаде. Недавно стало известно, что между ней и Викторией Смеюхой произошел скандал. Виктория Смеюха призналась, что Слава Каминская издевалась над ней и даже в порывах гнева могла её ударить, поэтому она решила поставить точку в этой истории. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз на странице у Виктории Смеюхи появилось новое видео. Она показала момент с эфира программы "Час Славы", где Слава Каминская представляет авторский хит-парад. В нем Виктория Смеюха заняла пятое место, и вместе с этим певица прокомментировала их скандал.

"Знаете, бывших не бывает. По крайней мере у меня. Даже маленькие скандалы превращаются в дружбу. Пятое место, Виктория", — сказала Слава Каминская и показала неприличный жест.

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