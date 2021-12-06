Литотерапевт, таролог, специалист в области астрологии и эзотерики Анастасия Казачок рассказала, можно ли приворожить женщину и как на нее подействует приворот.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«Женщин тоже можно приворожить, но чаще всего мы сталкиваемся с тем, что приворот больше на мужчинах. Мужчина после приворота становится агрессивным, закрытым и замкнутым. У него не выразительный стеклянный взгляд и он прекрасно понимает, что он делает что-то не то. Но при этом остановиться и не общаться с человеком, который его приворожил, ему очень сложно. Один из самых первых признаков приворота – это резкие качели в настроении», - рассказала Казачок.

Казачок сказала, что после приворота может быть агрессия, головная боль, постоянная разбитость и усталость, потому что это пробой в энергетике. Мужчина плохо спит, сообщила она, постоянно не высыпается и происходят все время беспочвенные головные боли. Он в этот момент может быть очень жестоким по отношению к своим родным и близким, подчеркнула она, а потом может этого даже не помнить.

«А привороженная женщина ведет себя немного по-другому – это разбитость и апатия. Тот человек, который приворожил женщину, не так сильно вызывает у нее интерес, как это бывает при привороженном мужчине. Женщины обычно раньше начинают чувствовать, что с ней что-то не так. И она начинает сама искать в этом причину и как правило ее можно найти, это не такая проблема. Но в любом случае, люди, которые привораживают женщину, результата не добиваются», - резюмировала Казачок.

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