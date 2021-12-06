Астролог Лилия Атаманенко рассказала, как ретроградная Венера отразится на семейных отношениях.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«Луна и Венера – это две сексуальные планеты в гороскопе мужчины. Они отвечают за его нравственные предпочтения в постели, желание, активацию либидо и даже то, как он относится к женщине. Луна и Солнце никогда не бывают ретроградными, а Венера раз в полтора года имеет попятное движение. То как раз период ретроградности Венеры в первую очередь затрагивает мужчин», - рассказала Атаманенко.

Атаманенко сказала, что в период ретроградной Венеры в гороскопе мужчин пробуждаются какие-то скрытые, брутальные желания, которые они сами от себя глубоко прятали. Мужчину начинает тянуть на какие-то экзотические, сообщила она, брутальные, извращенные и запретные штучки. Поэтому в период ретроградной Венеры, подчеркнула она, у мужчины все обнажается и пробуждается.

«Поэтому если вы семейная пара, то вам нужно подстраиваться под партнера. Если мужчина на протяжении этого коридора хочет реализовать какие-то свои потайные желания, то нужно позволить ему раскрепоститься и реализовать их вместе. В ретроградную Венеру можно экспериментировать и не боятся этого. Если жена скажет своему мужчине нет в этот период, то мужчина пойдет искать этого на стороне. И он даже именно в эти сорок дней может вернуться к тем женщинам, которых он когда-то бросил», - резюмировала Атаманенко.

Как сообщала Politeka, Росс рассказал, какие украшения подходят Весам.

Также Politeka писала о том, что Росс объяснил, почему Козерог – одновременно самый несчастный и самый счастливый знак зодиака.