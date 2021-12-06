Популярная украинская актриса Ксения Мишина похвасталась фигурой, отдыхая в Абу-Даби - звезду засыпали комплиментами за смелый снимок.

Звезда не так часто позирует на камеру, оголяя какие-то свои части тела, поэтому подобные кадры всегда вызывают интерес у публики. Ксения просто поразила фанатов, опубликовав ряд фото, на которых засветила свою роскошную фигуру, пишет Hyser.

Так, перед камерой 32-летняя актриса предстала в прозрачном платье-сетке от украинского бренда GASANOVA, под которое она надела черное белье. Для большей эффектности она распустила свои роскошные волосы и сделала нежный макияж, а также отказалась от обуви.

На некоторых кадрах Мишина позирует спиной, демонстрируя упругие ягодицы и длинные ноги. Тогда актриса отдыхала в Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби и на фото продемонстрировала вечерний образ, в котором прогуливалась по отелю.

Пользователи остались очарованы образом Ксении Мишиной и отметили, какая только она превосходна в этом наряде. Также они добавили, что Александр Эллерт, наверное, жалеет, что потерял такую девушку.

К слову, поклонники были крайне шокированы, когда узнали о разрыве отношений актрисы и шоумена. При этом артисты почему-то скрывают настоящую причину расставания. Актриса лишь однажды намекала, что терпеть не может токсичность и абьюз в отношениях.