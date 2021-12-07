Певица NK (Настя Каменских), которую пригласили в качестве детектива на шоу "Маска", ответила в Инстаграм, есть ли у нее любимчик на проекте.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является успешной певицей, которая прославилась благодаря дуэту "Потап и Настя", а теперь занята сольной карьерой и взяла творческий псевдоним NK. Звезду приглашают во множество шоу и "Маска" не стала исключением. Певицу позвали в проект в качестве одной из звездных детективов проекта, как и Олега Винника, Дзидзьо, Олю Полякову и Андрея Данилко. Настя решила в сторис Инстаграм рассказать, есть ли у нее любимчик на проекте "Маска".

"Если бы у меня спросили, кто мой абсолютный фаворит - я бы не смогла дать ответ. Как тут выбирать, когда все "Маски" такие талантливые и зажигательные. А кто ваш любимчик?", - написала Настя.

Настя также показала две маски.

"А здесь? Сложнее выбор, я знаю", - показала еще маски Каменских.

"А кто фаворит в этой тройке? (правильного ответа нет", - написала Настя и показала последнюю тройку.

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