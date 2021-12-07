Экс-«ВИА Гра» Миша Романова раскрыла подробности о выборе главной героини второго сезона «Холостячки», которой в итоге стала ее коллега по сцене Злата Огневич.

Как пишет Hyser, до выхода «Холостячки» Злату Огневич знали, как певицу. Но после участия в реалити-шоу, Огневич стала еще и теледивой, с куда более высоким уровнем популярности, нежели была до этого. Собственно, по этой причине многие и идут в проект – чтобы поднять собственные рейтинги и, как модно нынче говорить, хайпонуть.

И по сути Огневич не прогадала. Однако все могло быть бы иначе, ведь на роль главной герои проекта претендовала не только она одна. Подробнее об этом информирует издание КП в Украине, ссылаясь на Telegram-канал Культурная Прачечная.

По сообщению издания, одной из претенденток на участие в «Холостячке» была экс-солистка популярной группы «ВИА Гра» Миша Романова.

Певица рассказала, что принимала участие в съемках в пилотном выпуске «Холостячки», но не прошла отбор. Кто знает, какое получилось бы шоу, если бы вместо жгучей шатенки Златы Огневич была страстная блондинка Миша Романова?

Стоит отметить, что настоящее имя Миши Романовой – Наталья Могилинец. Ей 31 год, родилась в Херсоне. В 2018 году родила сына, которого назвала Мартин. Об отце ребенка ничего не сообщается, однако крестным отцом мальчика стал украинский музыкальный исполнитель Макс Барских.