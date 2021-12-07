Адель - известная британская певица и автор песен, работающая в шоу-бизнесе с 2006 года. Ее имя знают почти во всем мире! Адель прославилась такими песнями, как «Someone like you», «Skyfall» или «Hello».
Также Адель - мать 8-летнего мальчика, который является плодом ее отношений с Саймоном Конецки. Однако пара рассталась, пишет издание zycie.news
Недавно Адель появилась на обложках британского и американского Vogue и дала откровенные интервью обоим журналам. Оказывается, звезда начала встречаться с Риком Полом несколько месяцев назад.
Мужчина - спортивный агент и основатель Klutch Sports Group. Пара хорошо ладит друг с другом, как рассказала Адель в Vogue.
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В последнее время Адель вернулась в шоу-бизнес и очень активна. Она не только выпустила альбом, организовывает концерты, дает интервью и появляется на стенах, но также публикует контент в социальных сетях.
Знаменитая британская певица тоже решила поучаствовать в клипе известного ютубера NikkieTutorials. На мейкап-канале появилось видео Адель без макияжа.
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Женщина накрасила известной певице лишь половину лица, чтобы показать разницу во внешности. Адель шикарно выглядит даже без макияжа.