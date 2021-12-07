Певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая серьезно поскандалила с Викой Смеюхой, решила похвастаться теплыми отношениями с бывшим мужем.

Слава старается всячески поддерживать свою популярность и ради этого скандалит с бывшей коллегой Викой Смеюхой, резко высказывается в Инстаграм или же показывает совместные фото с бывшим мужем.

Новый кадр с Эдгаром, с которым она встретилась дома на празднике, немало удивил фанатов.

«Я женщина одинокая 😉С кем хочу , с тем и обнимаюсь 🤪» - пишет Каминская под семейным фото.

Очевидно кадр, сделанный на празднике дочери Славы и Эдгара, вызвал довольно бурную реакцию:

«Обнимайтесь чаще! 😜♥; Любви до ста лет❤; Так вы же родные люди; Это высокие отношения ! Мало у кого после расставания так получается; Вот если бы сошлись, классно было бы и вам и деткам))); Красивые ❤️; Красивые😍❤️; безумно рад за вас 😍; Искренне рада за ВАС! ❤️ Счастья вам!; Молодцы😍🔥 лучше конечно же жить вместе 🙏; Красивая пара❤️; С бывшим не считается 🤓; Влюблённые, глаза все выдают. Точно вместе, но не афишируете 🙃».

Напомним, Слава Каминская является украинской певицей, что уже не раз оскандалилась в сети. Звезда была в группе "НеАнгелы" 15 лет вместе с Викторией Смеюхой. Недавно бывшие напарницы поссорились.

Сначала Слава подшутила над Викой, опубликовав видео с названием "Везде есть свои НеАнгелы". После этого Вика разрезала торт с лицом Славы, после чего Каминская раскритиковала поступок Смеюхи. И в итоге Вика решила начать давать интервью, рассказывая о буллинге и абьюзе в группе.

Напомним, Каминская из «НеАнгелов» очаровала видом в эффектном мини и чулках: "Боже, какая дива".

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" в блестящем платье засияла в новом образе: "Лобода, но лучше".

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" изменила внешность после скандала со Смеюхой: "Мне идет?".