Певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая серьезно поскандалила с Викой Смеюхой, решила похвастаться теплыми отношениями с бывшим мужем.
Слава старается всячески поддерживать свою популярность и ради этого скандалит с бывшей коллегой Викой Смеюхой, резко высказывается в Инстаграм или же показывает совместные фото с бывшим мужем.
Новый кадр с Эдгаром, с которым она встретилась дома на празднике, немало удивил фанатов.
«Я женщина одинокая 😉С кем хочу , с тем и обнимаюсь 🤪» - пишет Каминская под семейным фото.
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Очевидно кадр, сделанный на празднике дочери Славы и Эдгара, вызвал довольно бурную реакцию:
«Обнимайтесь чаще! 😜♥; Любви до ста лет❤; Так вы же родные люди; Это высокие отношения ! Мало у кого после расставания так получается; Вот если бы сошлись, классно было бы и вам и деткам))); Красивые ❤️; Красивые😍❤️; безумно рад за вас 😍; Искренне рада за ВАС! ❤️ Счастья вам!; Молодцы😍🔥 лучше конечно же жить вместе 🙏; Красивая пара❤️; С бывшим не считается 🤓; Влюблённые, глаза все выдают. Точно вместе, но не афишируете 🙃».
Напомним, Слава Каминская является украинской певицей, что уже не раз оскандалилась в сети. Звезда была в группе "НеАнгелы" 15 лет вместе с Викторией Смеюхой. Недавно бывшие напарницы поссорились.
Сначала Слава подшутила над Викой, опубликовав видео с названием "Везде есть свои НеАнгелы". После этого Вика разрезала торт с лицом Славы, после чего Каминская раскритиковала поступок Смеюхи. И в итоге Вика решила начать давать интервью, рассказывая о буллинге и абьюзе в группе.
Напомним, Каминская из «НеАнгелов» очаровала видом в эффектном мини и чулках: "Боже, какая дива".
Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" в блестящем платье засияла в новом образе: "Лобода, но лучше".
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