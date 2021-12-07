Украинский промышленник Павел Штутман сравнил помощь государства промышленности во время кризиса в Украине, в Польше и в Беларуси.

Об этом он рассказал в программе «Знай наших» Тараса Загороднего.

«Если исходить из наших собственных возможностей, то мы не то чтобы готовились, но предполагали, что что-то может произойти, и утеплили все наши производственные площадки, все административные здания. Мы сегодня производственные цеха не отапливаем, и там температура никогда не падает ниже 16 градусов, даже при самых больших морозах. Но сегодня никак не решается вопрос с технологической энергетикой, это газ и электроэнергия, которые мы используем в технологии. Выходов здесь не так много, но сейчас мы обсуждаем возможность перейти на закупки сырья, материалов и комплектующих из Беларуси. Это стоит дешевле. Таким образом, мы снизим наши общие затраты», - говорит он.

Промышленник допускает, что, возможно, придется отказаться от чего-то важного, что создавали, опираясь на собственные технологии.

«Но для того, чтобы остаться живым, нужно иногда какой-то части тела лишиться. Возможно, в долгосрочном периоде эта часть тела сможет отрасти. Есть разные инструменты, которые можно применить государству для смягчения последствий кризиса. Но самое главное – традиции, которые существуют. Если вы введете программу стимулирования развития экономики и промышленности в Украине такими способами, которые действуют в других странах, то это будет удивительно. Нет таких традиций. А если вы отмените такие программы, например, в Польше, то у них возникнет недоумение. В Польше есть много механизмов, которые сейчас существует, и которые нам предлагают муниципальные органы и частные компании: они предлагали нам инвестировать в Польше. Они возвращают 50 процентов инвестиций. Главная традиция в нашем экономическом пространстве – мы не поддерживаем отечественного производителя», - заключает Павел Штутман.

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