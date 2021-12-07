Автор книги «Человек. Руководство по эксплуатации», психолог и коуч Сергей Новиков считает, что нет никакого «успешного успеха», а есть целеустремленность и воля, которые гарантируют достижение целей.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«Я постепенно пришел к тому, что мы живем сейчас. Не вот это громкое слово: «Живи сейчас!». Пусть мне кто-нибудь покажет, как он живет сейчас, «в потоке!». На самом деле да, человек действительно находится в «сейчас». И вот если мы находимся в «сейчас», то в свободной культуре успех воспринимается с пониманием. Человек говорит: «Я придумал стартап, я вам хочу рассказать», и тебе говорят: «О, красавец!». Сам успех истолкован как нечто жесточайше непреодолимое, в которое нужно просто доползти, добраться!», - говорит он.

И тот, кто тебе это говорит, либо пробовал, либо наблюдал за тем, как другие пробуют, и он понял, что это просто недостижимо. Что это просто адский ад, этот успех, объясняет коуч.

«У меня есть дополнительное направление в жизни: актерство. Небольшие роли, реклама, фильмы. И мне задали недавно вопрос: «Подожди, ты за два месяца снялся в таком количестве фильмов! У тебя есть блат?». Людям в голову не приходит, что ты можешь следить за кастингами, писать, и тебя будут приглашать. Поэтому, когда ты это говоришь, кто-то тебя хочет обезопасить, небольшой процент. Все остальные говорят себе же: «Если он пройдет этот путь, эту черную долину, и реально переберется на ту сторону, где будет райский сад, и он будет успешным, тогда что? Я не смог пройти долину, я слабак, я неудачник», и там все по кругу. Поэтому надо себя тормознуть», - рассуждает Сергей Новиков.

Он говорит: «Родненькие, пожалуйста! Нет никакого успешного успеха! Это все чушь! Найдите то, что вы любите, и долбите в эту точку каждый день».

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