Журналистка Любовь Завальнюк рассказала, в чем заключается суть нового проекта от МВД «Школьный офицер», который предназначен воспитывать в детях правовую культуру и законопослушность, а также умение защитить самого себя.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Любовь Завальнюк рассказала, что Министерство внутренних дел разработало систему занятий в проекте «Школьный офицер», в рамках которого полицейские будут учить школьников, как вести себя в критических ситуациях, реагировать на противоправные действия, соблюдать правила дорожного движения, решать конфликты и так далее.

«Помогли нашим специалистам в разработке этого проекта канадские коллеги. Опираясь на их опыт, была разработана целая система занятий для детей. Такое воспитание рассчитано на возраст от 6 до 17 лет, то есть с первого по 11 класс. Минобразования поддержало этот проект на своем уровне, поэтому во всех общеобразовательных учреждениях ее уже полным ходом реализовывают», - сообщила Любовь Завальнюк.

Журналистка рассказала, что курс состоит из 25 занятий: 6 в младшей школе проходит и 19 – в средней и старшей. Она отметила, что эти занятия в форме интерактива позволяют раскрыть такие важные темы как безопасное поведение на дорогах и в быту, поведение в стрессовых и опасных ситуациях, права ребенка, противодействие домашнему насилию в семье и буллинг, и многие другие.

«Наверное, главный секрет программы – в полицейских, которых отобрали специально для проекта. Вот умеют они достучатся до детей. Надо отметить, что их этому обучали на специальных тренингах. Хотя тут, наверное, сработало два фактора – и обучение, и личные качества полицейских», - считает Любовь Завальнюк.

Она отметила, что для младших классов сначала коротко обоснуют суть, а потом в игровой форме используя специальных кукол и игровых наборов обыгрывают ситуацию, а для подростков своя система: сначала теоретическое изложение материала, а потом моделируется ситуация и проигрывается в групповом занятии. Также по ее словам, огромный бонус такой программы в том, что в отдельным направлением программы является налаживание коммуникации между родителями и детьми.

Как сообщала Politeka, Завальнюк заявила, что МВД стало еще и Министерством защиты прав бизнеса и инвестиций в Украине.

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