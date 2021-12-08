Астролог Анна Вергелес рассказала, какие места силы есть в Украине и в какие из них можно поехать всей семьей.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Самые положительные места Украины - это Буша, там очень здорово, это такое женское место силы и оно очень тонко работает с человеком. Но люди там очень сильно включаются, потому что это одно из мощнейших мест силы Украины. Также Трахтемиров, но там тяжело зимой, поэтому лучше ехать туда летом. Это наши Карпаты и там огромное количество мест силы, одно из самых мощных – это гора Писаный Камень и Терношорская Лада», - рассказала Анна Вергелес.

Астролог сказала, что в Карпатах очень много интересных мест и пещер, где стоит побывать. Интересное место силы находится рядом с Мелитополем, считает она, это каменная могила, которая совершенно удивительная. Нельзя сказать, что там прям положительная энергетика, сообщила она, но это место, которое дает связь с очень глубокими слоями знаний и информацией. Это место, подчеркнула она, которое связанно с нашей древней еще праславянской историей.

«Важно найти что-то рядом со своим домом и это может быть что угодно, даже что-то простое. Например, парк, в котором вам очень хорошо, где вы чувствуете себя спокойно, у вас улучшается настроение и куда вам хочется приходить. Это очень важно, потому что можно уехать очень далеко и не получить тот эффект, который вы получите рядом со своим домом. А минусовые места силы очень хорошо очищают и стягивают с человека весь негатив», - резюмировала Анна Вергелес.

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