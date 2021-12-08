Популярная певица Ани Лорак, которая во всю выступает на российских новогодних огоньках, озадачила неловким видом с опухшим лицом перед выступлением.

Когда исполнительница начинала покорять шоу-бизнес, то, по мнению фанатов, выглядела гораздо нежнее и милее, чем сейчас, пишет hyser. Желание соответствовать стандартам красоты и возможная «дружба» с пластическими хирургами изменила Ани Лорак.

В комментариях к публикации фолловеры сравнили Ани Лорак с коллегой по сцене - Любовью Успенской и отметили, что если она будет продолжать в том же духе, то станет неузнаваемой:

Нашлись и те, кто вступился за артистку и заявили, что нужно обращать внимание на ее творчество, а не на то, как она выглядит или как изменился ее рот:

К слову, Ани Лорак нередко постит кадры, записанные в спортзале и часто говорит о том, что физические нагрузки занимают важное место в ее жизни. Для того, чтобы выходить на сцену в ультракоротких нарядах звезда старательно выполняет сложные упражнения, но фанаты убеждены, что о пластических операциях ей все же лучше забыть.